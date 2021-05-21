Володин пообещал жителям поселка Соколовый спортплощадку, теплицы и бассейн

Вячеслав Володин 20 мая посетил поселок Соколовый и встретился с местными жителями. Обсудили проблемы, которые существуют на сегодняшний день в поселке.

Одна из жительниц рассказала, что много лет назад при строительстве школы планировали вторым этапом построить бассейн, спортивное ядро, теплицу, но все осталось только в планах. Она попросила рассмотреть возможность возродить этот проект.

Вячеслав Володин осмотрел территорию, где можно разместить бассейн, ледовую арену и спортивный комплекс открытого типа.

Он предложил заняться разработкой проектной документации на бассейн и круглогодичную ледовую арену, с тем чтобы начать работы в следующем году.

А по строительству многофункциональной спортивной площадки с воркаутом, тренажерами, зоной ГТО решение принято — она будет создана до сентября. Будут восстановлены и теплицы.