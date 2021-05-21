В последний день «Туриады» готовятся к приезду полпреда Игоря Комарова

Саратовская команда успешно выступает на "Туриаде - 2021" Фото: Мария Франко

Сегодня, 21 мая, пройдет торжественное закрытие спортивно-туристского лагеря «Туриада-2021».

В соревнованиях принимают участие 14 делегаций из Приволжского федерального округа.

. Фото: Мария Франко

По итогам соревнований у команды Саратовской области следующие победы и призовые места:

- по результатам соревнований на средствах передвижения — велогруппа спортсмены заняли первое место. В составе команды выступали Кирилл Бузанов, Максим Евстропов, Ксения Копчекчи и Ярослава Шаманова;

- в командном зачете по двум видам велодистанций спортсмены заняли третье место;

- на дистанции пешеходная-связка среди юниорок саратовская команда в составе Маргариты Черниковой и Софьи Паськовой заняла первое место.

- в командном зачете на дистанции водная катамаран-2-слалом спортсмены заняли третье место;

- на дистанции пешеходная-личная Маргарита Черникова завоевала второе место;

- в командном зачете на дистанции на дистанции пешеходная-личная сборная заняла второе место;

- сборная Саратовской области победила на конкурсе по разработке лучшего туристического маршрута на территории ПФО.

Соревнования продолжаются.

. Фото: Мария Франко

В данный момент ребята также активно репетируют торжественное закрытие «Туриады», которое запланировано на 18:00.

Как рассказала корреспонденту «АиФ-Саратов» ученица губернаторского техникума из Балакова, она приехала сюда выступать вместе с другими студентами. Ребята подготовили танцевальный номер с песней к приезду полпреда Комарова.

- Мы будем петь и танцевать, наши мальчики будут стоять с флагами сзади, а девочки вокалистки петь. Сейчас репетируем вместе с другими командами, ждем закрытия, — поделилась Галя Артамонова.

На закрытие приедет полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

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