Алиментщик в Саратове спрятал автомобиль в соседнем от приставов дворе

В Саратове арестовали автомобиль должника по алиментам.

- Мужчина не перечислял своему сыну деньги и задолжал свыше 400 тыс. рублей. Приставы установили, что у него есть «Лада Гранта» 2018 года выпуска и вызвали его по повестке в отделение в Заводском районе, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП по Саратовской области.

Должник заверял, что пришел в отделение пешком. Однако пристав нашел его автомобиль в соседнем дворе. Машину арестовали и оставили на ответственное хранение нарушителю. Если он не погасит долг по алиментам, то «Гранту» продадут.

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