В Саратове женщина на «Гранте» протаранила Opel

На Серова столкнулись два авто
Фото: ГИБДД по Саратову
В Октябрьском районе Саратова вчера днем, 20 мая, случилась авария с двумя женщинами-водителями.
- В 14:50 напротив дома №33/37 по улице Серова 37-летняя женщина за рулем «Лада Гранта» столкнулась с Opel Astra, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.
В результате ДТП госпитализировали женщину-водителя иномарки.
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