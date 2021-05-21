В Саратове женщина на «Гранте» протаранила Opel

На Серова столкнулись два авто Фото: ГИБДД по Саратову

В Октябрьском районе Саратова вчера днем, 20 мая, случилась авария с двумя женщинами-водителями.

- В 14:50 напротив дома №33/37 по улице Серова 37-летняя женщина за рулем «Лада Гранта» столкнулась с Opel Astra, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

В результате ДТП госпитализировали женщину-водителя иномарки.

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