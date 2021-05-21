В Саратовской области с начала года в ДТП погибли 66 человек

Основная причина смертельных ДТП - неправильный обгон Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратовской области с января по апрель 2021 года включительно в ДТП погибли 66 человек, в том числе пять детей. Еще 854 человека получили травмы и увечья. Об этом сообщили в областной ГИБДД.

Особенно напряженная обстановка в регионе наблюдается с детским дорожно-транспортным травматизмом. На дорогах области зарегистрирован рост аварий с участием несовершеннолетних пассажиров, в которых получили смертельные травмы уже пятеро детей.

Однако тревогу и особую обеспокоенность вызывает тот факт, что дети гибнут по вине взрослых. Превышение установленной скорости, выезд на встречную, обгон там, где он запрещен, и многие другие факторы стали основными причинами гибели людей на дороге, — пояснили в областной ГИБДД.

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