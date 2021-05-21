В Энгельсе сгорели ВАЗ и «Газель» на улице Волоха

Автомобили сгорели на улице Волоха
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
На улице Волоха в Энгельсе вчера вечером, 20 мая, сгорели два автомобиля.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области, сигнал о возгорании «Газель Соболь» и ВАЗ-2104 на открытой площадке поступил в 23:43.
Площадь пожара составила 7 кв. м. Его тушил один расчет.
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