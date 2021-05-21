Покровчанина осудили за размен денег купюрами «банка приколов»

В Энгельсе Саратовской области осудили 35-летнего рецидивиста за два случая мошенничества.

- Мужчина 28 февраля 2021 года пришел к знакомой, чтобы отдать 3 тыс. рублей долга. Но ему нужно было разменять пятитысячную купюру. Услышав это, на лестничную площадку вышла потерпевшая, которая предложила подсудимому размен. Под видом настоящих денег он передал ей «билет банка приколов», а взамен получил пять купюр по 1 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Вновь эту женщину он таким же образом обманул 1 марта.

Когда потерпевшая заметила, что купюры фальшивые, то пошла в полицию. Суд отправил рецидивиста на семь месяцев в колонию строгого режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.