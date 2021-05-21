Осужденный за убийство житель Аткарска называл себя невиновным и просил оправдания

В Саратовской области не стали смягчать приговор 26-летнему жителю Аткарска за убийство в августе 2020 года.

- В одном из домов по улице Некрасова он в ходе конфликта ударил в шею и грудь 38-летнего знакомого. Тот скончался на месте. Суд осудил его за убийство на 12 лет, —

Мужчина подал апелляцию, указывая на свою невиновность, и просил его оправдать.

Однако прокурор изучил материалы уголовного дела и не нашел оснований для отмены приговора.

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