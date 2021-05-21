В Саратове приговорили к 2,5 годам тюрьмы участника запрещенной секты «Свидетелей Иеговы»

В Саратове осудили последователя религиозной организации, признанной экстремистской и запрещенной в РФ Фото: Александр Уриевский

Житель Саратова признан виновным в участии в деятельности экстремистской организации. Приговором Ленинского районного суда 43-летний последователь запрещенной в России религиозной организации «Управленческий Центр свидетелей Иеговы в России» отправлен в колонию общего режима на два года и шесть месяцев.

- Житель Саратова, осведомленный о запрете этой религиозной организации, в период с 6 сентября 2017 года по 12 июня 2018 осуществлял с соблюдением мер конспирации участие в деятельности местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы» в Саратове. В частности, занимался проповеднической деятельностью и вовлечением новых участников. Кроме того, он осуществлял составление отчетов по вопросам сбора денежных средств и проведения собраний, а также лично принимал участие в проведении собраний запрещенной местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы» в городе Саратов, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Деятельность обвиняемого была выявлена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

Свою вину мужчина не признал.

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