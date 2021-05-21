До позднего вечера в Саратове отключили воду

В Саратове сегодня, 21 мая, случилось еще два отключения воды из-за коммунальных аварий.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 18:00 не будет воды в квадрате улиц 1-й Прессовый проезд — Самарская — 3-й Нагорный проезд — 11-я Нагорная в Заводском районе.

Кроме того, примерно до 22:00 отключили воду жителям Ленинского района. Сухо в кранах абонентов в квадрате улиц: Буровая — Стахановская — Московское шоссе — 2-я Степная.

Напомним, также сегодня воду отключили на нескольких улицах Кировского и Ленинского районов.

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