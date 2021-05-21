Саратовцы могут слетать за границу: в Узбекистан, Киргизию и Болгарию

Аэропорт «Гагарин» Фото: Екатерина Семенова

Росавиация выдала допуски к выполнению международных полетов. Кроме прочего, там указано, какие авиакомпании могут летать из саратовского аэропорта «Гагарин» за границу.

Как следует из документа Федерального агентства воздушного транспорта, авиакомпания «Уральские авиалинии» сможет выполнять полеты из Саратова в болгарский город Бургас три раза в неделю, столько же — до узбекских городов Самарканд и Наманган и городов Киргизии — Бишкека и Тамчи.

Авиакомпания «Сибирь» сможет выполнять полеты из «Гагарина» в Киргизию семь раз в неделю. Саратовцы смогут ежедневно улететь в Бишкек и Ош. А три раза в неделю в четыре города Таджикистана — Курган-Тюбе, Худжанд, Душанбе и Куляб, а также в узбекский город Фергана.

«Ижаива» будет два раза в неделю выполнять полеты в город Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов. А вот в выдаче допуска для полетов в грузинские города Батуми и Тбилиси и египетский Шарм-Эль-Шейх авиакомпании отказали.

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