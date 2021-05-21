Власти Саратова помогут частному приюту с 600 собаками покупкой корма

В приюте живет около 600 собак

Власти Саратова помогут частному приюту для бездомных животных «Рич».

Как рассказал глава города Михаил Исаев в своем Инстаграм, приют в Юрьевке содержится на благотворительные пожертвования. Здесь проживают более 600 собак и около сотни кошек.

Также в приюте содержатся кошки

- Оценил лично, в каких хороших условиях живут животные, познакомился с хозяйками объекта. Считаю, что у муниципалитета есть возможность помочь с увеличением количества вольеров и покупкой корма. Кроме того, необходимо наладить системное сотрудничество с приютом «Дорстроя», — написал Исаев.

Он добавил, что уже дал соответствующие поручения.

Мэрия Саратова будет помогать частному приюту «Рич»

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