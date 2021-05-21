Женщина за рулем Mazda вылетела в кювет на саратовской трассе

Иномарка улетела в кювет Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера днем, 20 мая, в Балаковском районе Саратовской области случилась авария.

- В 12:45 на 18-м км дороги Балаково — Духовницкое 37-летняя женщина за рулем Mazda CX-7 не справилась с управлением и съехала в кювет, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

В результате ДТП пострадавшая попала в больницу.

Женщина-водитель пострадала Фото: ГИБДД по Саратовской области

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