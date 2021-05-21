За сутки в Саратовской области выявили 121 случай коронавируса

В Саратовской области за сутки выявили 121 заболевшего коронавирусом.

Всего на 21 мая в регионе зарегистрировано 61 572 случая заражения и 57 384 случая выздоровления.

За сутки вылечились 242 человека.

Больше всего новых случаев коронавируса в Саратове — 59, Энгельсском районе — 30, Балаковском — 10, Вольском — 5.

Из 121 зараженного у 52 человек пневмония.

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