Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова приедет в Саратов чистить Волгу

Фото из Инстаграм Юлии Михалковой

Также в мероприятии поучаствует первый замглавы комитета Госдумы

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова приедет в Саратов убирать берег Волги.

О Всероссийской экологической акции «Вода России» актриса рассказала в своем Инстаграм.

Она пригласила жителей и гостей Саратова на остров «Городские пески» 22 мая в 11:00, чтобы очистить его от мусора.

Кроме того, организаторы акции обещают также приезд в Саратов первого заместителя главы комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслава Фетисова.

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