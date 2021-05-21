В двух районах Саратова до вечера отключили воду

Сегодня, 21 мая, в Ленинском и Кировском районах Саратова отключили воду.

На сетях ООО «КВС» на перекрестке Технической и Мельничной произошла авария. Из-за этого водоснабжения у жителей некоторых улиц не будет примерно до восьми вечера.

В зону отключения попали: четная сторона проспекта 50 лет Октября от Молочной до Молодежного проезда, квадрат улиц Цветочная — Придорожная — Техническая — проспект 50 лет Октября, дома №5, 5а, 5Б, 9, 9а, 11, 11а по Гвардейской улице и 25 частных домов на 4-й Дачной.

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