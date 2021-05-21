В Саратове 73-летнего деда приговорили к 10 годам тюрьмы за растление внучек

.

Чудовищная история в Волжском районе Саратова окончилась жестким приговором суда. 73-летнему местному жителю назначили 10 лет колонии строгого режима за иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, а также развратные действия в отношении девочки не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

- Следствием и судом установлено, что в период с осени 2016 года по июль 2020 года мужчина, находясь по месту своего проживания в квартире дома в Волжском районе города Саратова, совершал действия сексуального характера в отношении своих внучек 2005 и 2008 годов рождения. О его противоправных действиях от одной из дочерей случайно стало известно родителям, они обратились с заявлением в правоохранительные органы, - пояснили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Следователям удалось установить полный психологический контакт с девочками и собрать доказательства совершенных в отношении них преступлений

В суде 73-летний дедушка признал вину и раскаялся.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.