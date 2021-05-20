В Вольске несовершеннолетний отделался условным сроком за удар ножом в живот соседу

Суд в Вольске признал виновным 17-летнего юношу в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

20 ноября 2020 года в доме по улице Ярославская в Вольске малолетний престпник напился на дне рождения тети и повздорил с ее мужем. Пришедшие на помощь по зову женщины соседи попытались успокоить молодого пьяницу, который схватил нож и начал угрожать присутствующим. Его попытались урезонить, а в ответ он ударил ножом одного из пришедших соседей в живот.

Присутствовавшие вызвали полицию и скорую, врачи успели спасти жизнь 41-летнему раненному мужчине, у которого было проникающее колото-резаное ранение живота. Ранение причинило тяжкий вред его здоровью.

В ходе следствия выснилось, что месяцем ранее малолетний преступник украл из дома неподалеку велосипед, который прятал у тети.

По совокупности обвинений и при наличии собранных следователями доказательств, подсудимый признал вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 10 дней лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.