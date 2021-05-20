Володин: В поселке Жасминный появится многофункциональный спортивный комплекс

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Вячеслав Володин 20 мая встретился с жителями поселка Жасминный Ленинского района Саратова. В прошлый приезд сюда в октябре 2020 года обсуждали планы по строительству всепогодного стадиона.

Володин осмотрел территорию, где планируется его строительство. Это территория школы №105. Построить стадион планируют до сентября.

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Володин обсудил также строительство путепровода на подъезде к Жасминному. Сейчас люди вынуждены стоять в пробках из-за перекрытого переезда.

Городские чиновники рассказали Володину, что сейчас разрабатывается проект строительства путепровода, затем необходимо будет провести экспертизу. Если проект будет выполнен до ноября, то построить путепровод можно будет в течение следующего года.