В Саратове закрывают для проезда оживленный перекресток в центре

Сегодня, 20 мая, с 20.00 до 8 утра 21 мая движение транспорта будет закрыто на перекрестке ул. Рахова и Белоглинская. Также на это время будет временно приостановлено движение троллейбусов № 3 и 16.

В компании «Т-Плюс» сообщили, что это нужно для проведения планового ремонта тепловой сети.

Для безопасности автомобилистов и пешеходов на месте ремонта выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

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