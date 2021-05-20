Где в Саратове и Энгельсе установят дополнительные камеры на дорогах

Алексей Быков рассказал, где появятся новые комплексы фиксации нарушений ПДД

Благодаря экономии при торгах министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области будут приобретены 14 новых, дополнительных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и скоростного режима.

Об этом на пресс-конференции в «АИФ- Саратов», посвященной Шестой Глобальной неделе безопасности дорожного движения, сообщил первый замминистра транспорта Алексей Быков.

В минтрансе поделились списком адресов, где планируется установить камеры.

В Саратове:

- Антонова, д.27,

- Вешняя, д.32,

- Московская, д.32,

- Большая Затонская, д.79,

- Мичурина, д.53,

- Большая Казачья, д.116 или 116а,

- Большая Садовая, д.122,

- Соколовая, д.22,

- Проспект Строителей, д.35б,

- Тархова, д.6В,

- Тархова, д.13.

В Энгельсе:

- Трудовая, д.29,

- Гагарина,

напротив дома № 12 по улице Комарова,

- Нестерова, д.40.

Всего по области в течение 2021 года число камер на дорогах вырастет на 65 и составит более двухсот единиц.

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