Где в Саратове и Энгельсе установят дополнительные камеры на дорогах

Алексей Быков рассказал, где появятся новые комплексы фиксации нарушений ПДД
Благодаря экономии при торгах министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области будут приобретены 14 новых, дополнительных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и скоростного режима.
Об этом на пресс-конференции в «АИФ- Саратов», посвященной Шестой Глобальной неделе безопасности дорожного движения, сообщил первый замминистра транспорта Алексей Быков.
В минтрансе поделились списком адресов, где планируется установить камеры.
В Саратове:
- Антонова, д.27,
- Вешняя, д.32,
- Московская, д.32,
- Большая Затонская, д.79,
- Мичурина, д.53,
- Большая Казачья, д.116 или 116а,
- Большая Садовая, д.122,
- Соколовая, д.22,
- Проспект Строителей, д.35б,
- Тархова, д.6В,
- Тархова, д.13.
В Энгельсе:
- Трудовая, д.29,
- Гагарина,
напротив дома № 12 по улице Комарова,
- Нестерова, д.40.
Всего по области в течение 2021 года число камер на дорогах вырастет на 65 и составит более двухсот единиц.
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