Еще пять улиц в Саратове остались без воды

До 20.00 сегодняшнего вечера отключена вода еще на пяти улицах в Саратове.

Повреждение водопровода на Шелковичной, 168 послужило поводом для отключения воды у жителей домов на улице Рабочая (от 4-го Рабочего пр. до 3-го Свинцового пр.), а также 3 и 4 Рабочих проездах, и 3 Свинцовый проезде.

Для неких работ на водопроводных коммуникациях по улице Охотная, 38, как сообщает ООО "КВС", ограничено холодное водоснабжение частного сектора по этой улице.

Ранее утром и днем вода была отключена на нескольких десятках улиц в Саратове