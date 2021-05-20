В Саратовской области от коронавируса ежедневно прививаются несколько тысяч человек

Денис Грайфер, замминистра здравоохранения Саратовской области уточнил цифры по заболеваемости коронавирусом. Последние данные он озвучил в ходе брифинга в минздраве Саратовской области 20 мая.

С начала пандемии в регионе 57 142 человека переболели и выздоровели. 1 020 скончались - четыре человека за последние сутки.

В стационарах сейчас 1 257 пациентов, из них с подтвержденным коронавирусом 1 021, с пневмонией - 1 205.

На кислородной поддержке – 418 человек, на аппаратах ИВЛ – 103, в том числе 12- инвазивно.

Амбулаторно лечатся сейчас 1 442 пациента.

По данным Грайфера вакцинация по региону нарастает. За сутки первым компонентом привито 4 091 человек, вторым компонентом — 2 930.

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