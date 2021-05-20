Центр «Мой бизнес» собирает деньги на лечение тяжелобольных детей

В рамках недели предпринимательства и Международного дня защиты детей Центр «Мой бизнес» совместно с Саратовской региональной Общественной Организацией помощи больным онкологическими заболеваниями «Жизнь» запускает благотворительную акцию #Мойбизнеспомогает, направленную на сбор средств для лечения и реабилитации онкобольных детей.

СРОО «Жизнь» существует с 2015 года и оказывает помощь в получении препаратов, направлении на обследования в федеральные центры, получении психологической и финансовой помощи, а также поиске спонсоров и благотворителей для онкопациентов.

Основательница фонда — Наталия Викторовна Биюн — самостоятельно прошла непростой путь лечения и восстановления после онкологии, после чего помогла практически сотне человек с аналогичным диагнозом и, впоследствии, зарегистрировала Саратовскую региональную общественную организацию помощи «Жизнь».

В преддверии Дня российского предпринимательства мы открываем сбор средств на лечение и реабилитацию больных детей:

- Малюченко Виктория 2016 года рождения. Диагноз: нефробластома и рецидив заболевания единственной правой почки. На данный момент малышка экстренно госпитализирована в НМИЦО им. Н. Н. Блохина для лечения, химиотерапии и последующей операции. Семье Виктории необходимы средства для осуществления ухода, приобретения лекарственных препаратов и средств гигиены, препаратов таргетной терапии.

- Долгова София 2016 года рождения. Диагноз: ретинобластома (злокачественное новообразование поражающее сетчатку, сосудистую оболочку глаза и орбиту). После проведения операции по удалению глазного яблока был поврежден глазодвигательный нерв, в связи с чем возникло опущение верхнего века (птоз). Сейчас девочке необходимы средства на очередной этап протезирования (менять протез необходимо 2-3 раза в год), а также на уход и профилактику рецидива.

- Захаров Илья 2016 года рождения. Диагноз: рабдомиосаркома треугольника мочевого пузыря. Ребенок стойко перенес уже 9 курсов химиотерапии, постоянно находится на метрономной терапии амбулаторно. В настоящее время Илья очень нуждается в лекарственных препаратах, нацеленных на генотип опухоли, которые не входят в стандарт лечения.

Мы призываем каждого из вас не оставаться в стороне и оказать посильную помощь в сборе средств на лечение и реабилитацию малышей. Даже самый маленький вклад может помочь спасти жизнь этих детей!

Принять участие в благотворительной акции можно с 19 по 27 мая онлайн и 26 мая прямо на форуме «Делай на 100».

Подробности акции по ссылке https://делайна100.рф/moi biznes pomogaet

Центр «Мой бизнес» работает в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.