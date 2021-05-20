Следователи устанавливают личность обгоревшего трупа, найденного на окраине Саратова

Тело найдено недалеко от микрорайона Солнечный -2 Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СК и полиция устанавливают личность мужчины, тело которого было обнаружено в Кировском районе города Саратова.

Обгоревший труп был найден на окраине микрорайона Солнечный-2 днем 19 мая. На теле мужчины выявлены множественные повреждения, а также следы термического воздействия в области головы, туловища и конечностей.

На вид погибшему около 30-40 лет, рост 165–170 см, волосы коротко стриженые. Был одет в трико темно-синего цвета, футболку «Поло» голубого цвета с белой полосой возле горловины, серые носки. Особые приметы: на верхней челюсти имеются четыре вставных зуба-резца.

Следственное управление обращается к жителям региона: кто по описанию мужчины узнал его, просим вас позвонить в следственный орган по телефону 8 (845-2) 74-15-58.