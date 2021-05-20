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Спорт20 мая 2021 13:53

Спортсменка из Саратова выиграла чемпионат Европы по плаванию

Юлия Шишова стала лучшей на дистанции 50 метров на спине в классе S3
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Саратовские пловцы участвуют в чемпионате Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.

Соревнования проходят с 16 по 22 мая в португальском городе Фуншал, в них участвуют спортсмены из 47 стран.

От Саратовской области туда поехали воспитанники областной школы «РиФ»: заслуженный мастер спорта по плаванию Денис Тарасов, мастер спорта международного класса по плаванию Максим Никифоров, мастер спорта международного класса по плаванию Юлия Шишова.

Никифоров 17 мая на дистанции 100 метров брассом в классе S13 завоевал третье место чемпионата.

Шишова 19 мая стала чемпионом Европы на дистанции 50 метров на спине в классе S3.

Завтра, 21 мая, Денис Тарасов будет участвовать в заплыве на 50 метров вольным стилем в классе S9.

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