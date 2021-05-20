В Саратовской области детям перед поездкой в лагерь не нужно будет сдавать тесты на коронавирус

В Саратовской области детям перед поездкой в оздоровительные лагеря на смены летом 2021 года не нужно будет предоставлять отрицательные тесты на коронавирус.

Об этом сегодня, 20 мая, рассказал представитель Роспотребнадзора Игорь Вяткин на брифинге в региональном Минздраве.

Также он упомянул, что у сотрудников на сменах в лагерях будет проводиться обязательное тестирование.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.