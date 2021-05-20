Радаев отчитался зампреду Правительства РФ, что в Саратовской области повышают качество коммунальных услуг населению

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в России под председательством зампреда Правительства РФ Марата Хуснуллина.

На совещании по видеоконференцсвязи обсуждалось состояние жилищно-коммунального хозяйства в субъектах РФ в ходе прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 годов и подготовка к предстоящему отопсезону.

Валерий Радаев в своем выступлении отметил, что в Саратовской области повышается качество предоставления коммунальных услуг населению, организации ЖКХ погашают долги за потребленные ресурсы и многое другое.

Также разработан план мероприятий по модернизации объектов жизнеобеспечения. В 2021 году пройдет модернизация системы теплоснабжения 98 муниципальных объектов социальной сферы в 23 районах и округах за счет областного бюджета и привлеченных денег. Кроме того, в планах перевести 900 квартир на индивидуальное отопление, установить не менее 30 блочно-модульных котельных.

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