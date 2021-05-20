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Происшествия20 мая 2021 13:10

У экс-начальника отдела МЧС в Саратове конфискуют по суду почти 13 млн рублей

Смягчать наказание ему не стали
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Игорю Мусину частично изменили приговор. Фото Саратовского областного суда

Игорю Мусину частично изменили приговор. Фото Саратовского областного суда

Саратовский областной суд изменил приговор бывшему начальнику отдела ГУ МЧС Игорю Мусину, признанному виновным во взяточничестве в особо крупном размере.

- Он способствовал незаконному нахождению и функционированию базовых станций и оборудования на объектах ГУ МЧС по Саратовской области. За это он в течение почти восьми лет — с декабря 2011 года по 22 апреля 2019 получал взятки от представителей операторов сотовой связи. От одного более 8 млн рублей, от второго — свыше 4 млн рублей, от третьего — почти полмиллиона.

ФСБшники поймали его при получении очередной взятки. Октябрьский районный суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима.

Однако сторона обвинения подала апелляцию, указывая на мягкость наказания и то, что суд не конфисковал деньги, полученные нечестным путем.

Рассматривая жалобу, коллегия частично изменила приговор и постановила конфисковать деньги, а также зачла время нахождения под домашним арестом из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Судебная коллегия рассмотрела апелляцию. Фото Саратовского областного суда

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