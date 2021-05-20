В Саратовской области задержали последователей экстремистской религиозной организации

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Деятельность запрещенной в РФ «Таблиги Джамаат» выявлена сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Саратовской области совместно с УФСБ России по Саратовской области. Это международное религиозное объединение, пропагандирующее экстремистскую идеологию.

- По данным следствия, 50-летний житель Саратовской области, будучи осведомленным о запрете решением Верховного суда деятельности на территории Российской Федерации международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат», позиционировал себя сторонником этой организации, демонстрируя осведомленность о запрете ее деятельности, выражая одобрение и оправдание идеологии. Также он непосредственно организовывал и лично принимал участие в регулярных собраниях, в ходе которых пропагандировалась экстремистская идеология среди жителей Саратовской области, то есть осуществлял действия для обеспечения деятельности объединения на территории Саратовской области, - уточнили в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи при поддержке Росгвардии провели обыски у подозреваемого и его сторонников. Изъяты электронные носители информации, мобильные телефоны, печатная литература, в том числе внесенная в федеральный список экстремистских материалов.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту участия в деятельности религиозного объединения, запрещенного в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

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