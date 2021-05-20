Вакцинацию от коронавируса в Саратовской области могут сделать обязательной

Вакцинация от коронавируса пока добровольная, но может стать и обязательной Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 20 мая, на брифинге в Минздраве Саратовской области была поднята тема вакцинации от коронавируса.

Представитель регионального Роспотребнадзора Игорь Вяткин рассказал, что вакцинация от COVID-19 внесена в календарь прививок как добровольная.

- Но если будет ухудшение эпидемиологической ситуации, то главный санитарный врач может принять решение о переводе ее в статус обязательной, — отметил Вяткин.

По словам замминистра здравоохранения Дениса Грайфера, за сутки первым компонентом вакцины привито 4 091 человек в регионе, а вторым — 2 930. Всего прививки сделали более 222 тысяч жителей области.

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