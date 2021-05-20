Жителей Саратовской области будут обучать по 120 программам в рамках нацпроекта

Фото министерства труда и социальной защиты Саратовской области

В Саратовской области в рамках федерального проекта «Содействие» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, более 2,5 тыс. жителей смогут пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и социальной защиты, организация профобучения и, как следствие, повышение конкурентоспособности жителей региона на рынке труда, является одним из важных направлений, способствующих восстановлению численности занятого населения до допандемических значений. Предполагается, что после обучения работу найдут около 75% прошедших его людей.

Воспользоваться возможностью смогут безработные граждане старше 50 лет, женщины в декрете, безработные женщины и мамы с детьми дошкольного возраста. Им нужно будет подать заявку на портале «Работа в России» и выбрать программу.

Сейчас в перечне 120 программ. При этом он будет меняться в соответствии с запросами работодателей, готовых трудоустроить граждан — участников проекта.

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