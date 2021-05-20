В Вольске женщину отправили в психбольницу после смерти сына от ее рук

Пенсионерка ножом нанесла сыну смертельное ранение Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области суд вынес приговор 73-летней местной жительнице. Ее обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Утром 5 февраля 51-летний пьяный мужчина вернулся к себе домой в квартиру на улице Краснознаменная города Вольск-18, где жил с матерью. Он начал угрожать матери и грубить. В ответ на это она ранила его ножом в левое бедро. Вскоре потерпевший упал на пол, а пенсионерка вызвала «скорую». Медики госпитализировали раненого, но он все же умер от колото-резаного ранения с повреждением бедренной вены и острой кровопотери, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Матери скончавшегося в рамках расследования провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что она не могла и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий из-за психического расстройства.

Суд отправил ее лечиться в психиатрическую больницу.

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