В Саратовской области за день сгорели дома и гараж

Пожарным из-за недостатка воды было тяжело тушить возгорание в Маянге
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Саратовской области вчера, 19 мая, произошли пожары в Красноармейском и Балаковском районах.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в 15:20 поступил сигнал о возгорании частного деревянного дома и гаража в селе Золотое. Три пожарных расчета ликвидировали пламя. Площадь пожара составила 76 кв. м.
В селе Золотое горели дома и гараж
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
А в селе Маянга горели два частных дома и сарай на площади 156 кв. м. Их тушили три расчета МЧС.
Напомним, по сообщениям очевидцев, у пожарных не было воды для тушения возгорания в Балаковском районе.
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