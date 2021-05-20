Еще четыре улицы в Саратове остались без воды

В ООО «КВС» сообщили, что до 20.00 ориентировочно не будет воды в домах по улицам 1-я Пионерская, Ново-Астраханская ул. и Ново-Астраханское шоссе (от 2-й Нагорной ул. до 4-й Нагорной ул.). Причина – работы на водопроводе на 1- Пионерской.

Также до 20.00 останутся без воды жители домов на улице Бахметьевская (от Чапаева до Заулошного). Здесь на Чапаева, 14/26 ведет работы на своих коммуникациях некая сторонняя организация.

Напомним, утром десятки улиц в Саратове остались без холодного водоснабжения из-за ремонтов на водопроводах.