Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 мая 2021 10:23

Житель Ртищева пошел на обязательные работы, чтобы не платить алименты

Приставы уверяют, что деньги на ребенка должнику выплатить все же придется
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ртищевском районе Саратовской области суд постановил, что 31-летний мужчина должен перечислять часть своего заработка на содержание своей несовершеннолетней дочери. Вскоре выплаты прекратились, а сумма долга достигла 300 тыcяч рублей.

После этого суд назначил мужчине 20 часов обязательных работ.

Сейчас должник отбывает наказание в местном МУПе в качестве разнорабочего.

В УФССП по Саратовской области заметили, что если после этого гражданин не примет меры к погашению долга, ему грозит уголовная ответственность.