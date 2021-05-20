Осуждены двое грабителей из Балаково, а их 16-летняя вдохновительница сбежала и объявлена в розыск

Суд в Саратове приговорил 34-летнего жителя Балаково к двум годам колонии общего режима, а его 27-летнего ранее судимого брата к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы за избиение и грабеж.

Как уточнили в региональном СУ СКР, «пошли на дело» два уроженца Балаково после того, как их об этом попросила 16-летняя знакомая. В августе 202о года она поссорилась со своим 28-летним приятелем, который снимал квартиру в Саратове на улице Вольская. Решив проучить «бывшего» она попросила двух своих знакомых избить его. Эту просьбу они исполнили в ночь с 21 на 22 августа в подъезде дома. Потом они занесли потерявшего сознание мужчину в его квартиру, и заодно забрали себе все ценные вещи оттуда. При этом продолжив избиение очнувшегося мужчины, в том числе кухонной скалкой.

Когда пострадавший пришел в себя, а грабители ушли, он вызвал полицию.

Уголовное дело в отношении 16-летней девушки выделено в отдельное производство в связи с её объявлением в федеральный розыск.