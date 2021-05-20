Причиной перекрытия моста Саратов — Энгельс стала коробка с сахаром

Мост Саратов — Энгельс вечером перекрывали. Кадр из видео

Вчера, 19 мая, вечером перекрывали мост Саратов — Энгельс из-за предполагаемого минирования.

По словам замначальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД Владимира Костерова, на место выезжали полицейские и росгвардейцы.

Причиной инцидента стала коробка с надписью «Я — бомба», но внутри нее оказался сахар.

После оперативной работы спецслужб движение по мосту открыли.

Проводится полицейская проверка.

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