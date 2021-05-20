В селе под Саратовом сгорели частные дома

Пожар в селе Усть-Золиха Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратовской области вчера вечером, 19 мая, сгорели два частных деревянных дома в селе Усть-Золиха.

- Сигнал о пожаре поступил на пульт 01 Красноармейска в 20:45. На место выехали три расчета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по региону.

Площадь пожара составила 152 кв. м. Предполагается, что возгорание началось из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

Сгорели два дома Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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