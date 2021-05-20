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Общество20 мая 2021 9:39

В субботу в Саратовской области не будут продавать алкоголь

22 мая входит в число дней, когда в регионе запрещена продажа спиртного в розницу
Источник:kp.ru
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Продажа спиртного 22 мая будет разрешена только в заведениях общепита

Продажа спиртного 22 мая будет разрешена только в заведениях общепита

Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области 22 мая, в субботу, запрещена продажа алкоголя. Это связано с проводимыми в этот день в школах региона «Последними звонками».

Постановление о запрете действует на всей территории области с 00 до 24 часов 22 мая.

Оптовая торговля и продажа спиртного в заведениях общепита не запрещены.

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