ООО «КВС» в Саратове оштрафовали на 200 тысяч рублей

В Саратове вчера, 19 мая, прошло заседание административной комиссии городской администрации.

На ней рассмотрели 268 дел и привлекли к ответственности девять юрлиц.

- За нарушение срока восстановления благоустройства территории после проведения земляных работ повторно в течение года ПАО «Т Плюс» назначено административное наказание в виде штрафа в 420 тыс. рублей, ООО «КВС» оштрафовано на 200 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Также нескольких юрлиц привлекли к ответственности за неисполнение требований по мойке колес автомобилей при выезде со строительной площадки. А трем — вынесли предупреждения за неправильные вывески.

Протоколы составлены на 38 индивидуальных предпринимателей за неправильно размещенные вывески и нарушение правил оформление капитальных объектов.

Граждан также привлекли к ответственности. На 111 человек составили протоколы за незаконную торговлю, сброс мусора, парковку на газоне и многое другое.

Общая сумма штрафов превысила 700 тыс. рублей.

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