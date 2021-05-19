В Саратовской области почти вдвое сократилось число ДТП с пьяными водителями

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Сегодня, 19 мая, в пресс-центре «Аргументы и факты» — Саратов» обсудили безопасность движения на дорогах в преддверии летнего сезона.

Начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Саратовской области, полковник полиции Павел Свиридов отметил, что на данный момент не зарегистрировано тяжелых ДТП за исключением смертельной аварии в Петровском районе.

Он отметил, что за четыре месяца 2021 года в Саратовской области количество аварий снизилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020. А число ДТП с участием пьяных водителей сократилось на 45,5%.

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