На парковке в Солнечном-2 водитель сбил пожилую женщину и сбежал

Женщину сбили на парковке Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Солнечном-2 в Саратове вчера, 19 мая, на парковке сбили женщину.

- Авария случилась в 16:20 напротив дома №3а по улице Мысникова. Неизвестный водитель на неустановленной машине наехал на 63-летнюю женщину и скрылся, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Пешеход попала в больницу, а водителя разыскивают госавтоинспекторы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.