На парковке в Солнечном-2 водитель сбил пожилую женщину и сбежал

Женщину сбили на парковке
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Солнечном-2 в Саратове вчера, 19 мая, на парковке сбили женщину.
- Авария случилась в 16:20 напротив дома №3а по улице Мысникова. Неизвестный водитель на неустановленной машине наехал на 63-летнюю женщину и скрылся, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
Пешеход попала в больницу, а водителя разыскивают госавтоинспекторы.
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