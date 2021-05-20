За сутки 120 жителей Саратовской области заразились коронавирусом

В Саратовской области за сутки 120 человек заразились коронавирусом.

На 20 мая общее число случаев COVID-19 составляет 61 451. За тот же период выздоровели 57 142 человека, а за сутки — 239.

Больше всего новых случаев в Саратове (44), Энгельсском районе (24), Балашовском (10), Балаковском (5) и других.

Среди 120 зараженных за сутки у 70 пациентов пневмония.

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