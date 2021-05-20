Под Саратовом «Нива» опрокинулась в кювет: пострадали два человека

«Нива» опрокинулась в кювет Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Татищевском районе Саратовской области вчера ночью, 19 мая, случилось ДТП.

- В 00:04 на дороге из Вязовки в Сокур 37-летний водитель «Нивы» съехал с дороги и опрокинулся в кювет, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

Мужчину госпитализировали с травмами, как и его 26-летнего пассажира.

В ДТП пострадали два человека Фото: ГИБДД по Саратовской области

Авария случилась на дороге в Татищевском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

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