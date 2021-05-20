Саратовцы заметили пешеходный переход из ниоткуда в никуда

Пешеходный переход в Заводском районе. Фото из группы «Заводской Online Саратов»

В Заводском районе Саратова очевидцы заметили странный пешеходный переход.

Как сообщили в группе «Заводской Online Саратов», «зебра» со знаком и разметкой, ведущая из газона прямо в забор расположилась на улице Пензенская.

- В никуда из ниоткуда, — охарактеризовал этот переход Антон Меденцев в комментариях к посту.

Андрей Итяксов отметил, что раньше в этом месте была проходная на завод. Ее больше нет, а вот разметка осталась.

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