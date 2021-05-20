Под Саратовом мужчина изнасиловал девочку-подростка и угрожал ей ножом

В Базарно-Карабулакском районе на скамью подсудимых попал 31-летний ранее уже привлекавшийся местный житель. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении подростка, изнасиловании несовершеннолетней и угрозе убийством.

- По данным следствия, вечером 16 января 2021 года приятель 17-летней девушки пригласил ее и своих друзей в гости к 31-летнему сельчанину. Уже наедине мужчина применил к несовершеннолетней силу, изнасиловал ее и совершил иные сексуальные действия. Ей удалось сбежать, на улице она позвонила по номеру 112, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Также вернулись остальные молодые люди. Девушка рассказала о случившемся и им. Они пошли разбираться со злоумышленником, тот разозлился, схватил нож и стал угрожать девочке-подростку убийством, если она кому-нибудь расскажет, но в этот момент к месту происшествия прибыл наряд полиции.

Мужчину отправили под стражу. Свою вину он не признает. Но доказательств все равно хватило, чтобы направить дело в суд, который вынесет вердикт.

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