Саратовские студенты снова взяли Гран-при Всероссийской студенческой весны

Новая победа саратовцев на Студвесне

Делегация Саратовской области второй год подряд становится обладателем Гран-при фестиваля Всероссийская студенческая весна. Кроме этого, саратовские студенты завоевали более 20 наград по различным направлениям.

Финал XXIX всероссийского фестиваля«Российская студенческая весна» состоялся в Нижнем Новгороде, участие в мероприятии приняли 3,5 тыс. учащихся из 75 регионов. Саратовскую область представляли 78 студентов из СГТУ имени Гагарина Ю. А., ПИУ РАНХиГС имени П.А. Столыпина, Саратовской консерватории имени Л. В. Собинова, Молодежного цирка Арт-Алле, Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского, Саратовской государственной юридической академии и Саратовского государственного университета.

Сборную Саратовской области с успехом поздравил губернатор Радаев.

- Всегда знал, что наша молодежь очень талантливая и творческая. Спасибо студентам и руководителю делегации Дмитрию Большакову за победную подготовку и яркие выступления, — сказал глава региона.

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