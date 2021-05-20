В Саратове без холодной воды до вечера останутся 29 улиц

Работы на улице Техническая днем 20 мая оставят ориентировочно до 16:00 без воды жителей домов на следующих улицах:

Плодородная, Отрядная, Дружная, Сосновская, Порядковая, Юбилейная, Благодатная, 1 и 2-й Благодатные проезды, 1-й Урожайный проезд, Природная, Геологическая, Минеральная, Коллективная, Просечная, Раздольная, Участковая, Окольная, 2-я Окольная, 1 и 2-й Окольные проезды, а также дома на улице Танкистов, 89–213.

Ориентировочно до 20:00 будет ограничено холодное водоснабжение абонентов 1-го Пугачевского поселка. Здесь ликвидируют повреждения водопровода по улице Безымянная.

Прорыв водопровода на Пугачева, 198 ориентировочно до 20:00 без воды оставляет жителей улицы Аткарская (от Степана Разина), Вокзальная, 4-й Вокзальный проезд, 5–9-й Новоузенские проезды, улица Новоузенская (от Большой Садовой до Степана Разина).