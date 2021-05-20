Володин предложил ряд проектов для преображения ЗАТО Светлый

Председатель ГД РФ Вячеслав Володин встретился с жителями поселка ЗАТО Светлый в Саратовской области. Володин незапланированно заехал на местный стадион и зашел в детско-юношескую спортивную школу.

Жители и тренеры рассказали, что очень много детей и взрослых занимаются самыми разными видами спорта, но объекты не отвечают современным стандартам. Володин предложил провести реконструкцию стадиона - до ноября. Также разработать проект на расширение спортивной школы: сейчас места всем спортсменам не хватает.

Жители также рассказали, что в поселке отсутствует бассейн — вынуждены заниматься плаванием в Татищево. Володин предложил подумать над расположением здесь не только бассейна, но и круглогодичной ледовой арены, площадки для мини-футбола.

Вячеслав Володин осмотрел и территорию двух школ, которые находятся рядом друг с другом. Он высказал идею построить для школьников бассейн, который будет связан со школами крытыми переходами. Рядом с учебными заведениями также осмотрели территории под многофункциональную спортплощадку открытого типа и площадку для ГТО.

Жители ЗАТО пригласили Вячеслава Володина зайти в Дом культуры и школу искусств. Эти здания требуют капитального ремонта и перепланировки. Володин предложил проекты на эти объекты начать разрабатывать с тем, чтобы ремонт в школе искусств провести до сентября, а до конца года сдать Дом культуры.